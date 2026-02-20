Antalya'da teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.





R.Y. yönetimindeki otomobil, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Hatice Kepez'e çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kepez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından sürücü R.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Kazanın, Hatice Kepez'in teravih namazı için yolun karşısındaki camiye gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.



- Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasında



Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Kayıtlarda yolun karşısına geçmeye çalışan Kepez'e aracın çarptığı ve çevredekilerin yaralı kadına yardım etmek için koştuğu görülüyor.





Hatice Kepez'in kardeşi ve Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya, kazanın meydana geldiği noktada gerekli önlemlerin alınmasını istedi.



Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kepez'in cenazesinin, Kepez Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.















