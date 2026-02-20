Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:44 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:44
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


        Ekipler, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Aranan kişilere yönelik çalışmalarda 6 firari hükümlü yakalandı.

        Şüphelilerin iş yeri, depo ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 22 bin 680 makaron, 1724 paket kaçak sigara, 559 kaçak elektronik sigara, 326 kilogram kaçak tütün, 1001 litre kaçak içki ile 50 kaçak ilaç ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

