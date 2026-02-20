Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mustafa Caner getirildi.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2025 Eylül ayında öğrenci kabulüne başlayan fakültenin dekanlık görevine, Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında görev yapan Prof. Dr. Mustafa Caner atandı.



Prof. Dr. Caner, yayımladığı mesajda, fakültede yeni projelerin hayata geçirileceği başarılı bir dönem geçirmeyi temenni etti.



Caner, yükseköğretimde yapay zeka uygulamaları, harmanlanmış öğrenme ve yabancı dil eğitiminde teknoloji entegrasyonu alanlarında uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda akademik çalışmaya sahip.

