        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtikleri maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Giriş: 01.03.2026 - 23:24
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtikleri maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.


        Perçin, karşılaşmanın ardından protokol tribünü çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Perçin, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmanın 2-2 sona ermesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.


        Müsabakanın genelinde iyi bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Perçin, "Maç 2-2 sona erdi ama biz bu sonuca seviniyor muyuz, şu anda üzülüyoruz. 2-0 öne geçtik. Daha farklı olabilirdi. 60 dakika çok iyi oynadık. Futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. 90 dakika boyunca yine güzel bir ambiyans vardı. Bugün üzülen taraf bence biziz." ifadelerini kullandı.

        Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili Perçin, "Hakem arkadaşlarımızın biraz daha cesaretli olmasını istirham ediyoruz. Bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu sonuca 2-0'dan 2-2 olduğu için genel olarak şu anda üzülüyoruz." diye konuştu.


        Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar karşısında alınan her puanın önemli olduğuna işaret eden Perçin, bu tür maçlarda elde edilen bir puanın değerli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

