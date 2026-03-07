Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Giriş: 07.03.2026 - 11:54
        Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da başladı

        Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da başladı.

        Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 21 ülkeden 222'si kadın 550 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda Türkiye, turnuvada 108 sporcuyla tatamiye çıkıyor.

        Organizasyon yarın sona erecek.

