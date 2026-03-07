Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:22
        Fabrikalar Mahallesi Necip Nogay Caddesi'nde bir binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

