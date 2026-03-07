Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Fabrikalar Mahallesi Necip Nogay Caddesi'nde bir binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

