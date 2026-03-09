Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kumluca'da "Kadınlar kahvesi" açıldı

        Kumluca Belediyesi, Ahmet Yesevi Parkı içinde tamamladığı "Kadınlar Kahvesi"ni düzenlenen törenle hizmete sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da "Kadınlar kahvesi" açıldı

        Kumluca Belediyesi, Ahmet Yesevi Parkı içinde tamamladığı "Kadınlar Kahvesi"ni düzenlenen törenle hizmete sundu.

        Kumluca Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi Parkı'nda inşa edilen "Kadınlar Kahvesi"nin açılışı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, eşi Zahide Avcıoğlu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.


        Belediye Başkanı Avcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadınların toplumda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.


        Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyadaki her şey kadınların eseridir' sözünü hatırlatan Avcıoğlu, "Güçlü toplumlar, güçlü kadınlarla mümkün olur. Kadınlarımızın emeği ve katkısı her zaman çok kıymetli." dedi.

        Kadınlar Kahvesi'ni 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açtıklarını vurgulayan Avcıoğlu, tesisin kadınların bir araya gelip sohbet edebileceği, dostluklar kurabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kumluca'da Kıbrıs gazisi Karakuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Kumluca'da Kıbrıs gazisi Karakuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Büyükşehir'den Kemer'de peyzaj düzenlenesi
        Büyükşehir'den Kemer'de peyzaj düzenlenesi
        Antalya'da 10 çocuk yeni ailesine kavuştu: "Kendim doğurmuş gibiyim" 21 yıl...
        Antalya'da 10 çocuk yeni ailesine kavuştu: "Kendim doğurmuş gibiyim" 21 yıl...
        İş insanı 38 bin avro dolandırıldı, uzlaşmayla parasını geri aldı
        İş insanı 38 bin avro dolandırıldı, uzlaşmayla parasını geri aldı
        ASAT'tan su kesintisi ve basınç düşüklüğü uyarısı
        ASAT'tan su kesintisi ve basınç düşüklüğü uyarısı