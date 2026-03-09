Antalya'da "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Canlı
        Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:11
        Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Şahin, Valilik binasındaki toplantıda, şubat ayına ilişkin verileri paylaşarak, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 119 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 238 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 32'sinin tutuklandığını kaydetti.

        Asayiş suçları kapsamında şubatta 8 bin 92 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,2'sinin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 75 bin 733 kişi ile 886 bin 191 aracın sorgulandığını ifade etti.

        Aynı dönemde narkotik suçlara yönelik 1006 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 1126 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 126'sının tutukladığını kaydetti.

        Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 194 kilo 162 gram esrar, 23 kilo 953 gram skunk, 22 kilo 974 gram metamfetamin, 3 kilo 567 gram kokain, 2 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 154 gram eroin, 140 gram kenevir tohumu, 49 bin 604 uyuşturucu hap, 3 bin 829 sentetik ecza, 1 milyon 329 bin 671 kullanımlık A4, 496 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini söyledi.

        Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 12 operasyonda, 4 şüphelinin tutuklandığını ve 2 şüphelinin adli kontrol kararıyla 7 şüphelinin de savcılıktan serbest bırakıldığını ifade etti.

        Şahin, mobil göç noktalarında 5 bin 191, merkez ve dış ilçe birimlerinde 7 bin 463 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 60 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Şahin, operasyonlarda yakalanan 161 şüpheliden 61'inin tutuklandığını, 72'sinın adli kontrol şartıyla 28'inin serbest bırakıldığını ifade etti

        İl genelinde şubatta 1687 trafik kazası meydana geldiğini ve 9 kişinin öldüğünü hatırlatan Şahin, denetimlerde 86 bin 306 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 188 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.

        Sahil güvenlik unsurlarınca şubatta 1230 saat seyir icra edildiğini aktaran Şahin, denetimlerde 299 gemi, tekne ve işletmenin kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 24'üne cezai işlem uygulandığını söyledi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

