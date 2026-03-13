Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Hacımehmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazöz, itfaiye ve ilk müdahale araçlarıyla gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

