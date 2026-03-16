Antalya'da kamyonetin kasasından düşen kadın öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin kasasından düşen kadın hayatını kaybetti. Ati Şimşek (55) idaresindeki 07 BVF 315 plakalı kamyonet, Akbaş Mahallesi Gökçeler mevkisinde seyir halindeyken aracın kasa kısmında bulunan eşi Habibe Şimşek (56) düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.