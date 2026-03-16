        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanmasına başlandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 10:01
        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam edildi.

        Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bazı CHP milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile sanıkların aileleri ve çok sayıda izleyici de yer aldı.

        - Soruşturma

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2025'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos 2025'te Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

        Polis ekiplerince 10 Eylül 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ile İ.E, 27 Eylül 2025'te serbest kalmıştı.

        Devam eden operasyonlarda, 14 Ekim 2025'te gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. ile 5 Kasım 2025'te yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden S.E, B.G. ve H.T.A. tutuklanmış, 14 Ocak'ta Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

        İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

