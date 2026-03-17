        Antalya Havalimanı 2 ayda yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdi

        Antalya Havalimanı'nda ocak ve şubatta 1 milyon 949 bin 90 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, havalimanında şubatta, iç hat yolcu trafiği 442 bin 56, dış hat yolcu trafiği ise 432 bin 757 olarak gerçekleşti. Havalimanında bir ayda 874 bin 813 yolcu hizmet aldı.

        Şubat ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 607, dış hatlarda 3 bin 116 olmak üzere toplam 6 bin 723'e ulaştı.

        Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplam 9 bin 403 ton oldu.

        Ocak-şubat verilerine göre ise havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 949 bin 90, uçak trafiği 14 bin 638, yük trafiği ise 21 bin 695 ton olarak kayda geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

