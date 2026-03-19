        Antalya'da cami kubbesindeki leylek yuvası güvenli alana taşındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde cami kubbesinde bulunan leylek yuvası güvenli alana taşındı.

        Giriş: 19.03.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Dikmen Mahallesi Cami'nin kubbesine 7 yıldır yuva yapan leylek yuvasının yıkıldığı iddiaları üzerine muhtar Erdoğan Sarı, açıklama yaptı.

        Leyleğin geçen yıl gelerek cami kubbesine yuva yapıp yavruladığını belirten Sarı, "Belli bir süre sonra kubbeye çıktık. Leyleğin yavruları kubbeden düşerek ölmüş ve yağmur giderlerini tıkamış. Caminin hocasıyla bu konuyu değerlendirdik. Bu yıl leylek gelmeden ne yapabiliriz diye çalıştık. Bu işten anlayan bilirkişilere danıştık. Yakın bölgelere bu kuşun yuvasını taşıdık ve bir gün sonra gelen leylek yeni yerine yuva yaptı." dedi.

        Yaşananların sosyal medyada tartışma konusu olması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye geldiğini aktaran Sarı, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Bayram trafiğine kısıtlama tedbirleri... Ağır tonajlı araçlara 2 gün İstanbul yasağı!
        Bayram trafiğine kısıtlama tedbirleri... Ağır tonajlı araçlara 2 gün İstanbul yasağı!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen'den Ramazan Bayramı mesaj...
        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen'den Ramazan Bayramı mesaj...
        Antalya'da, CHP İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
        Antalya'da, CHP İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
        Antalya'da bayram öncesi sahil keyfi
        Antalya'da bayram öncesi sahil keyfi
        Antalya Ramazan Bayramı'nı hareketli geçirecek
        Antalya Ramazan Bayramı'nı hareketli geçirecek
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tahliye edilen 3 sanık için...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tahliye edilen 3 sanık için...
        Alanya'da bayram arifesinde hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı, tatilciler s...
        Alanya'da bayram arifesinde hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı, tatilciler s...