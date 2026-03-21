Antalya'da asırlardır sürdürülen bayram geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde asırlardır sürdürülen bayram geleneği yaşatılmaya devam ediyor.



Mahallede bayram süresince erken saatlerde başlayan gelenek kapsamında, Aşağı Cami ve Yukarı Cami'de bayram namazı kılınıyor. Kılınan namazın ardından mahalle sakinleri her yıl dönüşümlü olarak bayramlaşıyor.



Ayrıca her sülaleden bir kişinin temsilci olarak belirlendiği uygulamayla karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor, bayram sofraları paylaşılıyor.



Kuyucak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde de bayram sabahı yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından hazırlanan kahvaltılıklar, dernek binasında toplanan misafirlere ikram ediliyor.



Mahalle Muhtarı Şeref Erdoğan, nesilden nesle aktarılan gelenek sayesinde bayramların toplumsal birlikteliğin pekiştirildiği özel günlere dönüştüğünü söyledi.



Kuyucak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Kaya da her yıl namazın ardından hep birlikte bayramlaştıklarını belirterek, "Son iki yıldır da derneğimizde topluca bayram kahvaltısı hazırlamaya başladık. Çok büyük bir katılım oluyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Birlik ve beraberliğimizin devamı için bu geleneği her yıl sürdürmek istiyoruz." dedi.





Mahallesi sakinleri ise atalarından miras kalan geleneği yaşatmaya devam edeceklerini ifade ederek, bayramların ruhuna uygun şekilde birlik ve beraberlik içinde kutlanmasının önemine dikkati çekiyor.

