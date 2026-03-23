Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Giovanni" operasını sanatseverlerle buluşturacak
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mozart’ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 opera arasında yer alan "Don Giovanni", 24 Mart saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturulacak.
Rejisörlüğünü Reyhan Süme'nin üstlendiği eserde Antalya DOB orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetecek.
Koro, şef Mahir Seyrek tarafından hazırlanırken, koreografi Meray Kartal’a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay’a, ışık Mustafa Eski’ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren’e ait. Başkemancı görevini de Sibel Aydın üstleniyor.
Eserde, "Don Giovanni" karakterini Serhat Konukman, "Donna Anna"yı Betül Uzunoğlu, "Don Ottavio"yı Dağhan Ergün, "Komutan'ı (Il Commendatore)" Enis Cihat Kızılgül, "Donna Elvira"yı Bilge Yılmaz, "Leporello"yı Engin Suna, "Zerlina"yı Işılay Meriç Karataş ve "Masetto" karekterini ise Ümit Burak Tekinay canlandıracak.
Eser, hayatını baştan çıkarma oyunlarına adamış, sınır tanımayan Don Giovanni’nin işlediği günahların sonunda karşılaştığı kaçınılmaz cezayı konu alıyor.
