        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Giovanni" operasını sanatseverlerle buluşturacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi sahneleyecek.

        Giriş: 23.03.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Giovanni" operasını sanatseverlerle buluşturacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi sahneleyecek.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mozart’ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 opera arasında yer alan "Don Giovanni", 24 Mart saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturulacak.

        Rejisörlüğünü Reyhan Süme'nin üstlendiği eserde Antalya DOB orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetecek.

        Koro, şef Mahir Seyrek tarafından hazırlanırken, koreografi Meray Kartal’a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay’a, ışık Mustafa Eski’ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren’e ait. Başkemancı görevini de Sibel Aydın üstleniyor.

        Eserde, "Don Giovanni" karakterini Serhat Konukman, "Donna Anna"yı Betül Uzunoğlu, "Don Ottavio"yı Dağhan Ergün, "Komutan'ı (Il Commendatore)" Enis Cihat Kızılgül, "Donna Elvira"yı Bilge Yılmaz, "Leporello"yı Engin Suna, "Zerlina"yı Işılay Meriç Karataş ve "Masetto" karekterini ise Ümit Burak Tekinay canlandıracak.

        Eser, hayatını baştan çıkarma oyunlarına adamış, sınır tanımayan Don Giovanni’nin işlediği günahların sonunda karşılaştığı kaçınılmaz cezayı konu alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın Antalya'da başlayaca...
        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın Antalya'da başlayaca...
        Edebiyat tutkunları Antalya'da buluşuyor
        Edebiyat tutkunları Antalya'da buluşuyor
        Antalya'da ırmakta kadın cesedi bulundu
        Antalya'da ırmakta kadın cesedi bulundu
        Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da "İki Kültürün Buluşması Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlendi
        Antalya'da "İki Kültürün Buluşması Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlendi
        Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu
        Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu