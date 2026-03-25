Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan bazı kişilerin kumarhane baskınlarında ele geçilen dövizleri ve yurt dışından getirilen kaçak altınları ihtiyaç sahiplerine dağıttıkları ayrıca yüksek kar ve promosyon vaadiyle 4 kişiden yaklaşık 480 bin lira alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Belirlenen adreslere yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

