        Antalya DOB, nisanda opera, bale ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), nisan ayında opera, bale ve konserlerden oluşan geniş repertuvarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Giriş: 27.03.2026 - 10:20
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, farklı disiplinleri bir araya getiren programlar, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Konserlerin ağırlıkta olduğu programlarda, opera ve bale repertuvarının seçkin eserleri, tematik konserler ve çocuk oyunlarına yer verilecek.

        Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri "Saraydan Kız Kaçırma" operası, 4 Nisan'da ilk kez seyirciyle buluşturulacak. Doğu ve batı sentezini aşk ve sadakat potasında eriten temsil, 7 ve 25 Nisan'da yeniden sahnelenecek.

        Gaetano Donizetti'nin opera buffa geleneğinin sevilen eserlerinden "Aşk İksiri" de 18 Nisan'da sanatseverlerle buluşturulacak. Eser, aşkın saflığını, insan doğasının naif yönlerini ve umut duygusunu mizahi anlatımla sahneye taşıyor.

        Anadolu ezgilerini çağdaş sahne diliyle yeniden yorumlayan, türkü geleneğini klasik orkestral yapı ile caz ve modern müzik unsurlarıyla buluşturan "Nefes" adlı konser, 16 Nisan'da yeniden sahnelenecek.

        Ayrıca, klasik bale repertuvarının en zarif ve en dokunaklı eserlerinden "Giselle", 9 ve 11 Nisan'da sezonun son temsillerini gerçekleştirdikten sonra sezona veda edecek. Aşk, ihanet ve bağışlama temalarını şiirsel anlatımla sahneye taşıyan eser, romantik bale geleneğinin öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.

        Nisan ayı konser programında yer alan "Halita" 10 Nisan'da, "Çello Yıldızları ve Opera-Bale Solistleri" 11 Nisan'da, "Venera Ensemble" konseri de 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Program kapsamında çocuklara yönelik temsillerde ise çocuk operası "Rapunzel" ile "Dino Ormanı" adlı çocuk oyunu 8, 14 ve 23 Nisan'da sahnelenecek.

        Öte yandan müzikseverler, "Müze Konserleri"ni 3, 22, 27 ve 29 Nisan'da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde ücretsiz dinleyebilecek.

        Biletler, Antalya DOB gişeleri ile "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

