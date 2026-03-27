        BAİB Başkan adayı Can, daha güçlü ihracat için hedeflerini anlattı

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve 8-9 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul için başkan adaylığını açıklayan Mehmet Ali Can, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla BAİB'i daha güçlü, daha etkin bir noktaya taşımak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:50 Güncelleme:
        BAİB Başkan adayı Can, daha güçlü ihracat için hedeflerini anlattı

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve 8-9 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul için başkan adaylığını açıklayan Mehmet Ali Can, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla BAİB'i daha güçlü, daha etkin bir noktaya taşımak istediklerini belirtti.

        Can, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Temsilcisi Mehmet Çınar ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek, projelerini anlattı.


        Batı Akdeniz'in, yalnızca üreten bir bölge değil emeğiyle değer yaratan, dünyaya açılmayı bilen ve geleceği inşa etme cesaretine sahip bir ihracat merkezi olduğunu aktaran Can, bu gücün doğru yönetilmesi, ortak hedeflerle büyütülmesi ve kalıcı başarıya dönüştürülmesi için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin güçlü bir vizyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.


        Antalya, Isparta ve Burdur'dan firma temsilcilerinin bulunduğu yönetimle yola çıktıklarını dile getiren Can, yönetim anlayışının merkezinde ortak akıl bulunduğunu ve kararları dar alanda değil, tüm ihracatçıların söz sahibi olduğu bir BAİB hedeflediklerini ifade etti.


        Geçmişi yok saymadan, geleceği cesaretle kurmak istediklerinin altını çizen Can, şunları söyledi:


        "Önceki dönemlerden gelen bilgi birikimini ve kurumsal tecrübeyi bir pusula olarak görüyor, bu birikimi geleceğin ihracatçılarına aktarmayı stratejik bir sorumluluk kabul ediyoruz. Eğitim, mentorluk ve rehberlik projeleriyle deneyimi genç enerjiyle buluşturan, ihracata yeni başlayan girişimcilerin elini tutan bir birlik anlayışını hayata geçireceğiz. Bizim için ihracat, yalnızca rakamlardan ibaret değildir. İhracat, bölgesel kalkınmadır, istihdamdır, sürdürülebilir büyümedir. Batı Akdeniz'in tarımdan sanayiye, madenden teknolojiye uzanan tüm potansiyelini harekete geçirecek, rekabet gücünü artıran, dünyayla entegre, vizyoner ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını savunuyoruz."


        Can, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla BAİB'i daha güçlü, daha etkin bir noktaya taşımak istediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Trump'ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        Maaşını alamadığı iddiasıyla iş yerini ateşe verdi
        Maaşını alamadığı iddiasıyla iş yerini ateşe verdi
        Veliler öğrenciyi darp ettiği iddia edilen öğretmene destek için okul önünd...
        Veliler öğrenciyi darp ettiği iddia edilen öğretmene destek için okul önünd...
        'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 345 bin TL ceza
        'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 345 bin TL ceza
        Antalya DOB, nisanda opera, bale ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapa...
        Antalya DOB, nisanda opera, bale ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapa...
        Kumluca Kaymakamlığı yeni hükümet konağında hizmete vermeye başladı
        Kumluca Kaymakamlığı yeni hükümet konağında hizmete vermeye başladı
        Kumluca'da Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı
        Kumluca'da Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı