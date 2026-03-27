Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya, milli takımların da kamp adresi oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Kış döneminde 1500'ü aşkın futbol takımının kamp yaptığı Antalya, milli takımların da tercih ettiği destinasyon haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizi, kumu, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, aynı zamanda tesislerinin kalitesi, ılıman iklim yapısı, seyahat kolaylığı ile de futbol kulüplerinin en önemli kamp merkezlerinden oldu.

        Bu yıl kış döneminde 1500'ten fazla futbol takımının kamp yeri olarak tercih ettiği kent, futbol milli takımlarına da ev sahipliği yapıyor.

        Antalya'da bu ay İran, Ürdün, Kosta Rika ve Nijerya A milli takımlarının yanı sıra Hollanda, Kosova ve Belarus 17 yaş altı milli takımları, Özbekistan 23 yaş altı milli takımı ve Rusya 21 yaş altı milli takımı kampını sürdürüyor.




        - "Türkiye'yi güvenli bölge olarak görüp Antalya'yı tercih etmeleri tüm dünyaya bir mesaj oluyor"

        Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, AA muhabirine, spor turizminin gelişmesiyle otellerin 12 ay açık kaldığını, istihdamın arttığını söyledi.

        Kiraz, "ölü sezon" olarak nitelendirilen aylarda otellerde önemli bir sporcu yoğunluğu olduğunu ifade etti.

        Futbol kulüplerinin yanı sıra Asya, Avrupa ve Afrika'dan milli takımların da kamp yapmak için Antalya'ya ilgisinin olduğunu belirten Kiraz, "Bu bizim açımızdan sevindirici. Milli takımların savaş atmosferinde Türkiye'yi güvenli bölge olarak görüp Antalya'yı tercih etmeleri tüm dünyaya bir mesaj oluyor. Antalya bu açıdan oldukça güvenilir bir bölge. Takımlar da burada güzel havada mutlu bir şekilde kamplarını yapıyorlar." dedi.




        - "Geçen yıla oranla yüzde 12 civarında bir artışla sezonu kapatacağız"

        Nida Kiraz, milli takımların Antalya'ya ilgisinin devam edeceğini düşündüklerini dile getirerek, "Bu tarihte Antalya'ya ilginin olması gelecek yıllar için de ümit verici. Gelecek yıllar için de talepler var. Bu taleplerin her geçen yıl artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Özellikle Rusya Premier Ligi kulüplerinin akademilerindeki genç futbol takımlarının bu sezon da Antalya'da kamp yapmaya devam ettiklerini aktaran Kiraz, "Erkekler olduğu kadar kadın futbol takımları da bu yıl kamp için Antalya'ya geldi. Spor turizmi bu yıl oldukça başarılı geçti. Geçen yıla oranla yüzde 12 civarında bir artışla sezonu kapatacağız. Antalya, bu anlamda dünyadaki popülaritesini koruyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

