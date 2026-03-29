Alanya açıklarında batan balıkçı teknesindeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde su aldıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 2 kişi yüzerek kıyıya ulaştı.



İlçede yaşayan A.Y. ve S.Y. sabah saatlerinde balık tutmak için "Aga Yıldız" isimli tekneyle denize açıldı.



Bir süre sonra motoru arızalanan tekne, su almaya başladı.



Kızılkule açıklarına sürüklenerek batmaya başlayan teknedeki A.Y. ile S.Y. yüzerek kıyıya çıktı.



Şiddetli rüzgar ve dalgaların zarar verdiği balıkçı teknesi, bir süre sonra Soğukkapı Plajı'na vurdu.



