        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında sahne aldı.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konser, romantik konçerto anlatımıyla başladı.

        M. Mihajlovic'nin "Family" eserinin seslendirildiği programda, solist viyolonsel sanatçısı Emre Sayarı, Robert Schumann'ın Viyolonsel Konçertosunu yorumladı.

        Konserin ikinci yarısında Sergei Rachmaninov'un "Senfonik Danslar"ı, şef Howard Griffiths yönetiminde orkestra tarafından seslendirildi.

        Konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

        Öte yandan ADSO'nun DenizBank Konserleri kapsamında, 3 Nisan'da, saat 20.30'da, Aspendos Salonu'nda, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde konser düzenlenecek.

        Konserin açılışında Çaykovski'nin "Fındıkkıran Bale Süiti" seslendirilecek. Gecenin solist bölümünde ise Giovanni Bottesini'nin kontrbas için yazdığı seçkin yapıtlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

