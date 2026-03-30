Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında sahne aldı. ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konser, romantik konçerto anlatımıyla başladı. M. Mihajlovic'nin "Family" eserinin seslendirildiği programda, solist viyolonsel sanatçısı Emre Sayarı, Robert Schumann'ın Viyolonsel Konçertosunu yorumladı. Konserin ikinci yarısında Sergei Rachmaninov'un "Senfonik Danslar"ı, şef Howard Griffiths yönetiminde orkestra tarafından seslendirildi. Konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Öte yandan ADSO'nun DenizBank Konserleri kapsamında, 3 Nisan'da, saat 20.30'da, Aspendos Salonu'nda, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde konser düzenlenecek. Konserin açılışında Çaykovski'nin "Fındıkkıran Bale Süiti" seslendirilecek. Gecenin solist bölümünde ise Giovanni Bottesini'nin kontrbas için yazdığı seçkin yapıtlar yer alıyor.

