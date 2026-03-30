Alanya'da şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. O.E'nin (58) kullandığı 42 L 4849 plakalı kamyon, Yaylakonak Mahallesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kamyonda bulunan Veli Bucak'ın (47) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon sürücüsü O.E, hastaneye kaldırıldı. Bucak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

