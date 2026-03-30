        Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi

        Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi

        Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Insider işbirliğiyle organize edilen "AI Weekend Antalya 2026" etkinliği, 28-29 Mart'ta HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde yapıldı.

        Yapay zekayı yalnızca teorik bir konu olmaktan çıkarıp üretim odaklı araca dönüştürmeyi amaçlayan programda, alanında uzman eğitmenler bilgi paylaştı. Böylece katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamaya yönelik deneyim kazanma fırsatı buldu.

        Eğitmenlerden Mert Kaplan, katılımcılara yapay zeka kullanarak fotoğraf ve video üretiminin yanı sıra, farklı oturumlarda hava durumu verilerinin alınarak otomatik e-posta gönderimi gibi uygulamaların da gerçekleştirilebileceğini aktardı.

        Katılımcı Funda Mintemur da program sayesinde bağlantılar kurduğunu ve yapay zekayı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

        Eğitimle, yapay zekanın günlük yaşantıda nasıl kolaylık sağladığını anladığını anlatan Mintemur, "Özellikle promptlar ve modeller üzerinden içerik üretimi denemek benim için oldukça ilginçti. Verdiğim bir komutla karda yürüyen bir kız görseli oluşturmak gerçekten farklı ve etkileyici bir deneyimdi. Bu süreç bana yapay zekanın doğru kullanıldığında hayatımıza ciddi anlamda değer katabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

