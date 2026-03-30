        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, 2 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi

        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, "Özellikle temsil ve ağırlama giderlerinde ciddi kısıtlamalar getirdik. Bu harcamaları öncelikli alanlara yönelttik. 2 yıldır konser ve güreş benzeri etkinlikler maalesef düzenleyemiyoruz." dedi.

        Giriş: 30.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Dal, 2 yıllık hizmet sürecini anlattığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        İlçenin hızla geliştiğini ifade eden Dal, ilçede 32 mahallede 97 bin kişi yaşadığını söyledi.

        İlçenin tarım, hayvancılığın yanı sıra antik kentleri ve sanayi bölgeleri ile öne çıktığına dikkati çeken Dal, göreve geldiği günden bu yana sınırlı mali kaynaklara rağmen her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Belediyenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla gelir arttırıcı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Dal, "İlçemizin öncelikli ihtiyaçları, yatırımlar ve sosyal hizmetler dikkate alınarak planlı bir mali yönetim benimsenmiştir. Belediye mevcut mali imkanlarını verimli kullanarak borç yükünü yönetmeye ve ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yönetmeye devam etmektedir." diye konuştu.

        Göreve geldikleri gün 42 olan kiralık araç sayısını 24'e düşürdüklerini söyleyen Dal, şöyle konuştu:

        "Özellikle temsil ve ağırlama giderlerinde ciddi kısıtlamalar getirdik. Bu harcamaları öncelikli alanlara yönelttik. 2 yıldır konser ve güreş benzeri etkinlikler maalesef düzenleyemiyoruz. Özel kalem müdürlüğünün temsil ağırlama gideri geçen yıl 132 bin 392 lira oldu. Bunun içinde emekli olan personellere plaket, 1 uçak faturası, 1 cüppe alımı ve muhtarlar gününde mütevazi bir lokantada yediğimiz yemek toplamıdır. Geçen yıl belediyemiz gelir ve gider dengesini sağladı. Hedefimiz mali yapısı güçlü, vatandaşlarına daha fazla hizmet üreten bir belediye yapısı oluşturmak."

        Dal, ilçede önemli bir su, elektrik ve internet altyapısı, asfalt, yol bakım çalışmaları yapıldığını, bu hizmetlerin devam edeceğini dile getirdi.

        Dal, 120 çocuğa hizmet veren kreş ve gündüz bakım evini açtıklarını, taziye evinin de yapımının sürdüğünü söyledi.

        Bir gazetecinin, "Tarihi Kırkgöz Han'da yapılması planlanan bir elektronik parti iptal edildi. Bu organizasyonla ilgili belediyeden izin alındı mı? Belediyenin bir dahli oldu mu?" şeklindeki sorusuna Dal, "Kırkgöz Han bizim uhdemizde değil. Orası ihaleyle kiralanmış. Buralar bizim kültürel zenginliklerimiz. İlçemizde bir de Evdirhan var. Evdirhan'ı biz protokol ile kiraladık. Valiliğin öncülüğü ve desteğiyle restorasyonunu yapacağız." yanıtını verdi.

        Bir gazetecinin "Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in tutuklanması sizin belediye kayıtlarına göre haklı mıydı? Olayı nasıl karşıladınız?" şeklindeki sorusu üzerine Dal, şunları kaydetti:

        "Devletimizin ilgili kurumlarının yapmış olduğu bir çalışma. Bizim burada bir müdahalemiz, yönlendirmemiz beklenemez, söz konusu olamaz. Bunlar hukuki süreçlerdir. Bu süreçlerle ilgili de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Haklı bir operasyon olup olmadığına hukuk cevap verecek. Benim haklı ya da haksız demem bir anlam ifade etmez. Adalet herkese eşit bir şekilde yürümesi gerekiyor. Onu temenni ediyorum."

        Dal, bir soru üzerine Antalya'nın önemli içme suyu kaynağı Kırkgöz Göleti havzasında muz serası hakkında yıkım kararı olduğunu ve nisan ayı itibarıyla bu yıkımın gerçekleşeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

