        İran Milli Takımı, Kosta Rika maçı öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

        İran A Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile Antalya'da oynadıkları ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da izlediği maça savaşta öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nin sahasındaki müsabaka seremonisinde savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören hastane ve tarihi yapıların fotoğraflarıyla yer alan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerinin milli marşı okunurken de fotoğrafları ellerinden bırakmadı.


        Çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta Nijerya ile oynadığı ve 2-1 yenildiği hazırlık maçında seremoniye siyah kol bandıyla çıkmış ve kız çocuğu okul çantası taşımıştı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

