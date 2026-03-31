        Antalya'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Balık tutmak için 29 Mart'ta evinden ayrılan Mesut Çetin'den (56) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yeşilköy Mahallesi Çığlımuğar mevkisinde Çetin'e ait araç ve balık tutma malzemelerine ulaştı.

        Sahil güvenlik ekipleri helikopter ve botlarla, jandarma ise karadan köpeklerle arama çalışmasına devam ediyor.

        Arama çalışmalarına AKUT ekipleri de destek veriyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

