        Antalya'da jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışması

        Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş: 31.03.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede genel güvenliğin sağlanmasının yanı sıra uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

        Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameraları ile ilçeye giriş ve çıkışı sağlayan 25 kontrol noktasında uygulama yapıyor.

        Okul çevrelerinde denetimlerini artıran jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini de uyuşturucu satıcılarına karşı bilgilendiriyor.

        Kızıllı Mahalle Muhtarı Arif Uğurlu, jandarmanın gençleri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

        Jandarmanın uyuşturucu ve diğer asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmeleri sayesinde mahalle sakinlerinin bilinç düzeyinin arttığını ifade eden Uğurlu, "Jandarmamız 7/24 vatandaşın yanında. İhtiyaç duyduğumuzda hızlı şekilde müdahale ediyorlar. Okullarda, parklarda ve giriş-çıkış noktalarında denetimlerini sürdürüyorlar." dedi.

        Jandarmanın çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren mahalle sakini Rukiye Kütük de ekiplerin bölgede düzenli olarak denetim yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

