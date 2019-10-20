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Kitap Fuarında ‘Devlet Güvenliği’ ve ‘Acil Demokrasi’ konuşuldu

İHA

Kitap Fuarında ‘Devlet Güvenliği’ ve ‘Acil Demokrasi’ konuşuldu

Antalya Kitap Fuarı dokuzuncu gününde Hanefi Avcı, Mustafa Balbay, Engin Alan, Kerem Kılıçdaroğlu, Yunus Emre ve İbrahim Kabaoğlu gibi önemli isimleri söyleşi ve imza etkinliklerinde Antalyalılarla buluşturdu. ‘Acil Demokrasi’, ‘Devlet Güvenliği’ ve ‘Seçim Sonrası Değişen Dengeler’ konulu söyleşiler ilgiyle takip edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarda yazarları ve kitapseverleri yalnız bırakmazken fuara gösterilen ilgiye “Teşekkür Antalya’m” diye seslendi.
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Birlikte Okuyoruz” sloganıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, dokuzuncu günün de binlerce okuru, yazar ve kitaplarla buluşturdu. İnsan selinin yaşandığı fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ‘Devlet Güvenliği’, İbrahim Kabaoğlu, Kerem Kılıçdaroğlu ve Yunus Emre ‘Acil Demokrasi’ ve Ali Türkşen ‘Seçim Sonrası Değişen Dengeler’ konulu söyleşilerle Antalyalılarla buluştu.

"Kalkınmak özgürlükle olur"
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da 10. Antalya Kitap Fuarında söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. “Devlet Güvenliği” konulu söyleşide konuşan Hanefi Avcı, bir ülkenin kalkınmasında ilerlemesinde ve o ülkede yaşayan insanların mutlu ve üretken olmasında özgürlüklerin önemli olduğuna dikkat çekti. Avcı, kişisel özgürlüklerin olduğu ülkelerde her şeyin ileri gittiğini belirterek, “Avrupa ülkelerine baktığımız zaman insanları daha refah ve mutlu. Özellikle basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve örgütlenme özgürlüğü bunların başlıca nedenleri arasında. Kalkınmış ülkelerde hukuk özgürlüğü vardır. Ülkede insanlar haklarını arayabiliyorsa, mahkemeler bağımsızsa o ülkede hukukun üstünlüğünden bahsedilir. İnsanlar en sağından en soluna kadar fikirlerini özgürce dile getirebilmeli, parti veya sendika kurabilmelidir. Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler yer altı zengini ülkeler ama demokrasi yok, İsveç Finlandiya gibi ülkeler de yer altı zenginlikleri yok ama üreten kalkınan ülkeler” diye konuştu.

"Darbe ve terör ülkemizi etkiledi"
Türkiye’nin darbeler, terör ve anarşi olaylarından dolayı çok zaman ve insan kaybettiğini dile getiren Avcı, “Eğer ülkemiz, 12 Eylül ve Güney Doğu sorunları gibi olayları yumuşak atlatabilseydi bugün Fransa ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin önünde olurdu. Türkiye çok farklı noktalarda olabilirdi. Enerjimizin büyük bir kısmı güvenliğe ve bu tür olaylara harcandı” diye konuştu.
Hanefi Avcı’nın ardından Yunus Emre, Kerem Kılıçdaroğlu ve İbrahim Kabaoğlu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Acil Demokrasi’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören söyleşiye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Türkiye’de yaşanan siyasal durum ve ayrışma politikalarının acilen terk edilmesi gerekliliğine dikkat çekilen söyleşide, farklı görüşlerinde bir araya getirilmesi ve acilen demokratik ortamın sağlanması konusuna değinildi.
Konuşmasına Kitap Fuarını düzenleyenlere teşekkür ederek başlayan Kerem Kılıçdaroğlu Türkiye’de çok fazla seçim konuşulduğunu ve bu durumun da sıkıntıya yol açtığına vurgu yaptı. Seçimlerin ön plana çıkmasıyla birlikte adayların konuşulmaya başlandığını anlatan Kılıçdaroğlu, Demokrasi dendiği zaman Sivil Toplum Kuruluşlarının daha etkin bir rol oynaması gerekli. Seçim deyince benim aklıma ‘klientalizm’ yani kayırmacılık geliyor. Kayırmacılık konusunda bir tanım yapmak gerekirse, siyasi partilerin veya politikacıların seçmenlere oyu karşılığı çoğu zaman ayni yardımlar yaparak kendilerine ihtiyaç olanlara ulaşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef gelişmekte olan demokrasilerde bu durum oldukça yaygın” diye konuştu. Söyleşinin diğer konuşmacıları Yunus Emre ve İbrahim Kabaoğlu da, Parlamenter rejimin 2014’den başlayarak 2015, 2016 ve 2017 olmak üzere Anayasal sistemden uzaklaştırıldığına değindi.

"Çok güzel şeyler olacak"
Seçim sonrası değişen dengeler konusunda söyleşi yapan Ali Türkşen de, özellikle kazanılan Büyükşehir Belediyelerinde çok güzel şeylerin olacağına inandığın belirterek, “Günümüzdeki düzenin daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde kötü gidişata son verilecek” diye konuştu. Söyleşi sonunda Avcı, Kılıçdaroğlu, Emre, Kabaloğlu ve Türkşen’e çiçek takdim edildi. Öte yandan fuarda Yazar Sinan Akyüz ve Işık Öğütçü’de Antalyalı kitapseverlerle buluştu. Fuara katılan 24 yaşındaki Antalyalı genç Yazar Miraç Çağrı Aktaş da okurlarına kitabını imzalayarak bol bol fotoğraf çektirdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarda hem yazarları hem de Antalyalıları yalnız bırakmadı. Hemşehrileriyle buluşup sohbet eden Başkan Böcek, tüm stantları ziyaret ederek, yazarlarla selamlaştı. Fuara katılan yazarlar fuarın önemine değinerek Başkan Böcek’e teşekkür etti. Başkan Böcek de Antalyalılara kitap fuarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek “Teşekkürler Antalya’m” dedi.

ANTALYA

20 Ekim 2019 Pazar

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