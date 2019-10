Gramla satılan Taşköprü sarımsağı

COĞRAFİ işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının kilogramı 60 TL'ye satılıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle gramla satılan sarımsak, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Sarımsak dendiğinde ise Türkiye'de ilk akla gelen coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine has sarımsak, Antalya Ticaret Borsası tarafınan bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) açılan stantta tanıtıldı. Stantta, sarımsaklar üst üste dizilerek hem tanıtım hem satış yapıldı.

Tescilli Taşköprü sarımsağının bu yıl kilogram fiyatı 60 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar her derde deva olarak gösterilen sarımsağı gramla alıyor. Üreticiler, fiyatın geçen yıla göre yüzde 100 artmasının sebebinin ise olumsuz hava koşulları olduğunu, fiyat artışının vatandaşı mutsuz ettiğini söyledi.

SELENYUM ORANI YÜKSEK

YÖREX'te satış yapan üretici Mehmet Ali Süratli, Taşköprü sarımsağının, selenyum oranı fazla olduğu için diğer sarımsaklara göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade etti. Taşköprü sarımsağının bir yıla kadar bozulmadan özelliğini koruduğunu kaydeden Süratli, Çin sarımsağının daha ucuz olduğunu ancak etken maddesinin az olması nedeniyle tat ve kalite olarak Taşköprü sarımsağıyla kıyaslanamadığını söyledi. Süratli, "Taşköprü sarımsağı potasyum ve selenyum açısından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle ilaç yapımında dahi kullanılıyor. Fiyatı geçen yıl 30 TL iken bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 100 artarak 60 TL'yi buldu" dedi.

FİYATI NEDEN ARTTI?

Sarımsağıyla ünlü Kastamonu Taşköprü'de geçen aylarda sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekolte düştü. Arz talep dengesinin karşılanmaması nedeniyle az miktardaki sarımsağa yoğun talep olunca fiyatı arttı. Fuardaki stanttan sarımsak alanlar fiyatın yüksek olmasından yakındı. Sarımsağın bazı yerlerde 30-35 TL'den satıldığını belirten Bahar Öntaş, "60 TL çok yüksek. Bu nedenle gram gram alışveriş yaptık" dedi.

Melek Gümüş ise "Sarımsak yemeklere eşsiz bir lezzet verdiği gibi her derde deva. Özellikle kışın çok tüketilmeli. Ancak fiyat olarak gerçekten çok pahalı" dedi.



ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.