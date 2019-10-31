Corendon Airlines Türk Korfbol Takımı'na sponsor oldu

Corendon Airlines, Türk Korfbol Takımı’na forma göğüs sponsoru oldu.

Uçuş dünyasındaki başarı vizyonunu sponsorluklar doğrultusunda amatör spor branşlarına aktaran Corendon Airlines, yeni bir iş birliğine daha imza attı. Corendon Airlines, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Korfbol Takımı’na forma göğüs sponsoru oldu. Türk Korfbol Takımı’na sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, korfbola yönelik ilgi ve sevginin artması için çeşitli çalışmalar da yürütecek. Hem kendi çalışanlarının yer aldığı Corendon Team oluşumları hem de organizasyon ve takım sponsorlukları ile Türk sporuna destek veren Corendon Airlines, Türk Korfbol Takımı’nın ardından da yeni spor sponsorluklarına devam edecek.



Takımın ilk maçı Lviv'de

Türk Korfbol Takımı, Corendon Airlines sponsorluğundaki ilk maçlarına ise Ukrayna’nın Lviv kentinde çıkacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları’nda 13 Kasım 2019 tarihleri arasında 5 maça çıkacak olan Türk Korfbol Takımı’nda kadın ve erkek 15 sporcu yer alacak. Dünya genelinde kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği tek spor branşı olan korfbolda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Türk Korfbol Takımı’nda yer alan sporcuların büyük çoğunluğu ise üniversite mezunu ya da öğrencisi.



Özel etkinliklere imza atılacak

Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı ve Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı’nın yanı sıra Tour of Antalya powered by AKRA Bisiklet Yarışı’na sponsorluk desteği verdi.

Türkiye ve Avrupa’da 2019 yılında 45 ülke ve 145 havalimanına yılda 4 milyon yolcu taşıyan Corendon Airlines, forma göğüs sponsoru olduğu Türk Korfbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmesi halinde özel etkinliklere de imza atacak.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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