Corendon Airlines Türk Korfbol Takımı'na sponsor oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Corendon Airlines Türk Korfbol Takımı'na sponsor oldu

İHA

Corendon Airlines, Türk Korfbol Takımı'na forma göğüs sponsoru oldu.

Corendon Airlines Türk Korfbol Takımı'na sponsor oldu

Corendon Airlines, Türk Korfbol Takımı’na forma göğüs sponsoru oldu.
Uçuş dünyasındaki başarı vizyonunu sponsorluklar doğrultusunda amatör spor branşlarına aktaran Corendon Airlines, yeni bir iş birliğine daha imza attı. Corendon Airlines, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Korfbol Takımı’na forma göğüs sponsoru oldu. Türk Korfbol Takımı’na sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, korfbola yönelik ilgi ve sevginin artması için çeşitli çalışmalar da yürütecek. Hem kendi çalışanlarının yer aldığı Corendon Team oluşumları hem de organizasyon ve takım sponsorlukları ile Türk sporuna destek veren Corendon Airlines, Türk Korfbol Takımı’nın ardından da yeni spor sponsorluklarına devam edecek.

Takımın ilk maçı Lviv'de
Türk Korfbol Takımı, Corendon Airlines sponsorluğundaki ilk maçlarına ise Ukrayna’nın Lviv kentinde çıkacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları’nda 13 Kasım 2019 tarihleri arasında 5 maça çıkacak olan Türk Korfbol Takımı’nda kadın ve erkek 15 sporcu yer alacak. Dünya genelinde kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği tek spor branşı olan korfbolda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Türk Korfbol Takımı’nda yer alan sporcuların büyük çoğunluğu ise üniversite mezunu ya da öğrencisi.

Özel etkinliklere imza atılacak
Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı ve Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı’nın yanı sıra Tour of Antalya powered by AKRA Bisiklet Yarışı’na sponsorluk desteği verdi.
Türkiye ve Avrupa’da 2019 yılında 45 ülke ve 145 havalimanına yılda 4 milyon yolcu taşıyan Corendon Airlines, forma göğüs sponsoru olduğu Türk Korfbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmesi halinde özel etkinliklere de imza atacak.

ANTALYA

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fren yerine gaza bastı, çarptığı eşi öldü
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı, çarptığı eşi öldü
Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Bülent Korkmaz: Kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Kazanmak istiyoruz
Finike Devlet Hastanesi çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesi çalışanlarına İş Sağlığı ve ...
Çoraplı soyguncular kuyumcuyu borçları için soymuş Antalya’da çorapla kuyumcu soyan hırsızlardan diğeri 3 kilo altınla yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen iki zanlı ilk ifadelerinde borçlarından dolayı icralık olduklarını ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi
YEREL HABERLER Çoraplı soyguncular kuyumcuyu borçları için ...
Dört vatandaşa hasta yatağı desteği verildi
YEREL HABERLER Dört vatandaşa hasta yatağı desteği verildi
Alanya’da yerleşik Alman evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya’da yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Başkan Uysal’dan kent peyzaj bitkileri master planı önerisine yeşil ışık
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan kent peyzaj bitkileri master planı ...
Başkan Uysal: “Kadın hareketini desteklemeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Kadın hareketini desteklemeye devam ...
Korkmaz: "Gelecek bizim için daha iyi olacak" Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Beşiktaş maçını kazanacağız"
YEREL HABERLER Korkmaz: "Gelecek bizim için daha iyi ...
5 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor Dans okulu açmayı planlarken yatağa mahkum oldu Kesin tedavisi bulunmayan ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastası genç, yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor Hastalığından ötürü 5 yıldır göz kapaklarını kırpamayan genç, bu sebepten ötürü kan çanağına dönen gözlerinden gözyaşı döküyor Anne Gülsüm Özçelik: “Onun bana sessizce ‘anne’ demesi bile yetiyor”
YEREL HABERLER 5 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor Dans ...
Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu
Kepez Gençlik Buluşmaları başladı
YEREL HABERLER Kepez Gençlik Buluşmaları başladı
Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
YEREL HABERLER Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
Trafik ışığının arızası kazaya sebep oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Trafik ışığının arızası kazaya sebep oldu: 1 yaralı
Antalya’da çorapla kuyumcu soyan hırsız 3 kilo altınla yakalandı İçinde çok sayıda plaka bulunan aracı terk edip, yoluna başka araçla devam etti Silahın kabzasıyla kuyumcunun başına vurup 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar
YEREL HABERLER Antalya’da çorapla kuyumcu soyan hırsız 3 kilo ...
Karakocalı’nın alt yapı sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Karakocalı’nın alt yapı sorunu çözülüyor
Konyaaltı Belediye Caddesi’ne Büyükşehir’den sıcak asfalt
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediye Caddesi’ne Büyükşehir’den sıcak ...
İbradı’ya içme suyu hattı döşeniyor
YEREL HABERLER İbradı’ya içme suyu hattı döşeniyor
Başkan Uysal Muratpaşa'nın kadın muhtarı Ayşe Peçen'in nikahını kıydı
YEREL HABERLER Başkan Uysal Muratpaşa'nın kadın muhtarı Ayşe ...
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
YEREL HABERLER Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Antalya Merkezspor’u ağırlayacak
YEREL HABERLER Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Antalya ...
Antalya’da 700 bin liralık, çoraplı kuyumcu soygunu Silahın kabzasıyla kuyumcunun başına vurup 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar Kafasına ten çorap geçiren 2 kişi, kuyumcuya hayatının şokunu yaşattı
YEREL HABERLER Antalya’da 700 bin liralık, çoraplı kuyumcu ...
Mısır tarlasında kararan hayatı, yeşil sahada aydınlandı
YEREL HABERLER Mısır tarlasında kararan hayatı, yeşil sahada ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X