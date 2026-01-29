Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 21:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki taktik antrenmanının ardından tesiste kampa girdi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi'nden LÖSEV'le iş birliği
        Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi'nden LÖSEV'le iş birliği
        Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davasında sanıklar dinlendi
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davasında sanıklar dinlendi
        Antalya'da kayıp olarak aranan çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'da kayıp olarak aranan çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutukla...
        Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutukla...
        Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Adana'da bulundu