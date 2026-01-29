Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki taktik antrenmanının ardından tesiste kampa girdi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

