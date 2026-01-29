Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin devamı için uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı.

        "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 10 olayda 42 şüpheliye işlem yapıldı. Geçici konaklama yeri ile kiralık araç firması denetimlerinde de 12 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım kararı uygulandı.

        "Kabahatler Kanunu" kapsamında, 522 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Çalışmada, 88 silah, 2 bin 320 fişek ve 16 kesici alete el konuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Antalya'da kayıp olarak aranan çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'da kayıp olarak aranan çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okay Çelik oldu
        Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okay Çelik oldu
        ALKÜ, Endonezya'daki üniversitelerle birlikte projeler yapacak
        ALKÜ, Endonezya'daki üniversitelerle birlikte projeler yapacak
        Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
        Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi