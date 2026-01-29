Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda, 1 kilo 165 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

