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8’inci Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor

İHA

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlendiği 8'nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 21 Kasım Perşembe başlıyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek festivalde Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci, Massimo Delle Cese, Salvatore Daniele Pidone, Senio Diaz, İlke Türkdoğan, Doç.Dr. Okan Murat Öztürk ve Özcan Dal sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlendiği 8’nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 21 Kasım Perşembe başlıyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek festivalde Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci, Massimo Delle Cese, Salvatore Daniele Pidone, Senio Diaz, İlke Türkdoğan, Doç.Dr. Okan Murat Öztürk ve Özcan Dal sahne alacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle bu yıl 8’ncisini gerçekleştireceği Uluslararası Gitar Festivali, 21 – 23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Genel sanat yönetmenliğini klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci’nin yaptığı festival, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 2123 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak.
Uluslararası Antalya Gitar Festivali; 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 4. İtalya Ulusal Gitar Yarışması’nda 15 yaşında birincilik kazanan ve sayısız ödül sahibi olan Massimo Delle Cese konseriyle başlayacak.
Festivalin ikinci günü olan 22 Kasım Cuma günü ise, saat 20.00’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde; gitarsaz kardeşliği başlığı ile, Andres Segovia ‘onur madalyası’ sahibi Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci, 2013’te İspanyaLinares’te düzenlenen Uluslararası Andrés Segovia Gitar
Yarışması’nda Birincilik Ödülü alan Özcan Dal, Neşet Ertaş KültürSanat (2018), On Dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziğine Hizmet (2009) ve Truva KültürSanat (2005) ödülleri sahibi Doc.Dr. Okan Murat Öztürk ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu İlke Türkdoğan sahne alacak.
Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci’nin ustam dediği ve adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz’ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri ise festivalin kapanış gecesinde 23 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği ile birlikte gerçekleştirilen Uluslararası Gitar Festivali’nin kent kültürüne kazanımlar sağladığını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Uluslararası Antalya Gitar Festivali; Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza değer katıyor. Asfalt kaldırım gibi fiziki düzenlemeleri, kültür merkezleri, spor salonları ve diğer yatırımları kentimize yakışacak oranda yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin sayılı belediyelerinden biriyiz. Ama kültür ve sanat alanında çalışmalarımız olmasaydı bir tarafımız hep eksik kalacaktı. Uluslararası Antalya Gitar Festivalimiz başta olmak üzere diğer festival ve etkinliklerimiz bu eksikliği gideriyor” dedi.

ANTALYA

14 Kasım 2019 Perşembe

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