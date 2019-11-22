Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü Üretici, kilosunu 3,5 liradan satıyor, dönümünde 40 bin lira gelir bekliyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu sezon dikenli salatalık (Rus Salatalığı) üreticinin yüzünü güldürüyor.

Örtü altı sera üretim merkezlerinden Kumluca’da bu yıl dikenli salatalık üretimi yapan çiftçilerin yüzü gülüyor. Kilosu 3 veya 3,50 TL’den satılan dikenli salatalıklar Rusya, Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Şubat ayına kadar dönümde 40 bin TL gelir beklediklerini belirten dikenli salatalık üreticisi Süleyman Kayhan, “26 Eylül’de ekim yaptık. 1 Kasım tarihi itibariyle toplamaya başladık. 2 gün arayla hasat yapıyoruz. Genellikle talep üzerine Rusya’ya gidiyor. Romanya ve diğer ülkelerde dikenli salatalık ihraç oluyor. Fiyatlar 3 TL civarında. İnşallah daha da yükseleceği kanaatindeyiz. Fiyatlardan memnunuz” dedi.

Kumluca Çetinler Milexim İhracat Firması Ceosu Mustafa Eriş ise, “Biz Çetinler Milexim olarak yaklaşık 21 dünya ülkesine buradan ihracat yapmaktayız. 25 örtü altı sera ürünü pazarlamaktayız. Domates, patlıcan salatalık, 'Rus Hıyarı' dediğimiz dikenli salatalık gibi ürünler ihraç ediyoruz. Bu yıl çiftçimiz dikenli salatalık konusunda istediği fiyatı bulduğunu düşünüyorum. Hem üretim hem de kalite olsun hem de fiyat bazında çiftçimiz umduğunu buldu. Dikenli salatalıkları Rusya, Moldova, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İhracatçı tabiri ile söylüyorum. Dikenli salatalığın en hızlı olduğu zaman. Bu süreç Aralık, Ocak veya Şubat’a kadar devam etmekte. Kumluca ve Gazipaşa'da dikenli salatalık ekimi dikimi çok olmakta. Dikenli salatalık iç piyasada çok iyi bilinmemekle beraber tadı çok güzel bir salatalıktır. Burada gördüğünüz salatalıkları tıra yüklenecek şekilde paketleyip hazırladık” dedi.

ANTALYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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