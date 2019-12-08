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Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada profesyonel golfçü Ali Altuntaş şampiyon oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada profesyonel golfçü Ali Altuntaş şampiyon oldu.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada yerli ve yabancı 25 ülkeden 144 golfçü mücadele etti. 3 gün süren turnuvanın profesyonel kategorisinde, eksi 3 skorla geçen yılın da şampiyonu olan Ali Altuntaş birinciliğe ulaştı. Altuntaş aynı zamanda 5 bin Euro'luk para ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada Jon Beyan ise sıfır skorla ikinci oldu.
Takımlar kategorisinde Ali Altuntaş ile amatörler Selçuk Çetin, Evrim Çetin ve Ali Emre Kap'tan oluşan takım birinci olurken, profesyonel Stanko Marinov ile amatörler Dimitar Seorgiev, Valentin Krastev ve Goerge Krastev'den oluşan takım ikinciliği, profesyonel Leonhard Astl ile amatörler Kahtrin Klausz, Johannes Astl ve Hubert Mom'dan oluşan takım ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Karina Budantseva, erkeklerde Nikita Kolganov, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda İrina Nesterova, erkeklerde Nicolas Arnd Benjamin kazandı.
Turnuva sonunda ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Buradaki törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Turnuvada dereceye girenlere toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı.

ANTALYA

08 Aralık 2019 Pazar

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