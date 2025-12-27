Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından, Gazze'deki çadır kentlerde yaşayan 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından, Gazze'deki çadır kentlerde yaşayan 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

        İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, derneğin gençlik yapılanması Antalya Genç İHH, Gazze içerisinde yer alan Ezher Parkı Çadır Kenti'nde yardımlarını sürdürdü.

        Ekipler, bölgedeki zorlu şartlara rağmen kazanlarda pişirdikleri sıcak yemeği 7 bin kişiye ulaştırdı.

        Uluslararası yardımların yanı sıra yerel faaliyetlerini de sürdüren dernek üyeleri, Antalya'da ikamet eden 50 yetim aileye destek paketi hazırladı.

        Gönüllüler aracılığıyla yapılan dağıtımlarda, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan gıda kolileri ve hijyen paketleri adreslerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel

        Benzer Haberler

        Korkuteli'nde 3 bin fidan toprakla buluştu
        Korkuteli'nde 3 bin fidan toprakla buluştu
        Köprüye çıkan kadını polis ölümün ucundan aldı, izleyenlerin arasından çıka...
        Köprüye çıkan kadını polis ölümün ucundan aldı, izleyenlerin arasından çıka...
        'Acı biberin fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir'
        'Acı biberin fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir'
        Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı su...
        Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı su...
        İnme sırasında yapılan yanlış müdahaleler hayati riski artırıyor
        İnme sırasında yapılan yanlış müdahaleler hayati riski artırıyor
        Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor
        Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor