Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor

        AYŞE YILDIZ - İnventum Global ve International MICE&Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinin dünya pazarındaki yükselişinin sürdüğünü belirterek, yakın dönemde 1 milyar dolarlık düğünleri görmeye başlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - İnventum Global ve International MICE&Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinin dünya pazarındaki yükselişinin sürdüğünü belirterek, yakın dönemde 1 milyar dolarlık düğünleri görmeye başlayacaklarını söyledi.

        Özpak, AA muhabirine, Hint düğünlerinin büyük pazar olduğunu ve bundan daha fazla pay almanın önemli olduğunu ifade etti.

        Hint düğünlerinin milyarlarca dolarlık bir havuz olduğuna dikkati çeken Özpak, Hindistan'ın ekonomisi geliştikçe düğünlerdeki pazar payının da arttığını dile getirdi.

        Turizmde kişi başı harcamanın en yüksek olduğu piramidin üstünün Hint düğünleri olduğuna değinen Özpak, şunları kaydetti:

        "Kitlesel turizmde kişi başı harcama bin dolar civarındayken, Hint düğünleri bütçeye göre değişiyor ama ortalama bir düğünde kişi başı harcamalarda 10 bin, 20 bin hatta 30 bin dolarları gördük. Dolayısıyla kişi başı harcamanın en yüksek olduğu etkinlikler bunlar. Konferans gruplarında da kişi başı harcama yüksek. Dünyanın farklı ülkelerinde çok fazla Hintli var. ABD'den İngiltere'ye, Avrupa'nın her yerinde, özellikle Dubai'de, Orta Doğu'da çok fazla Hintli var, bunlar varlıklı aileler ve bu tarz düğünler yapıyorlar. Oradaki pazar hareketlilikleri iyi."

        - "Hintliler, Türkiye'de düğün yapmayı seviyorlar"

        Hintlilerin düğüne ayrı önem verdiğini anlatan Özpak, Hindistan'da doğumdan ölüme kadar hem dini hem kültürel anlamda en önemli ritüellerinden birinin düğün yapmak olduğuna dikkati çekti.

        Özpak, ailelerin çocuklarına en iyi düğünü yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Varlıklı ailelerin düğünlerinin bütçesi de artıyor. En son varlıklı Hindistanlı bir aile, düğün için 800 milyon dolar harcamıştı. Artık bunların üstünü de göreceğiz, yakın dönemde 1 milyar dolarlık düğünleri göreceğiz." diye konuştu.

        Hintlilerin, Türkiye'de düğün yapmayı sevdiğini ifade eden Özpak, düğün için ihtiyaç olan görkemli otellerin, iyi servisin ve transfer, uygun iklim şartlarının, teknik kapasite, ses, ışık, dekor her türlü imkanın olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin düğün organizasyonu için otellerin altyapısının üst seviyede olduğuna değinen Özpak, "Hindistan dışındaki ülkelerde yaşayan Hintlilerin düğünleri için talepler geliyor. Teyit edilmiş, konfirme olmuş Hint düğünlerimiz var. Hintli aileler, en çok Antalya, Bodrum ve İstanbul'da düğün yapmayı seviyor. Küçük katılımlı düğün yapmak isteyenlerin Kapadokya'yı da tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok

        Benzer Haberler

        Aşık Murat Çobanoğlu Parkı hizmete açıldı
        Aşık Murat Çobanoğlu Parkı hizmete açıldı
        Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce havaya savruldu
        Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce havaya savruldu
        Kalbi 4 dakika duran 85 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Kalbi 4 dakika duran 85 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke
        Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke
        Antalya'daki vakıf taşınmazı ihalede yüzde 561 artışla kiraya verildi
        Antalya'daki vakıf taşınmazı ihalede yüzde 561 artışla kiraya verildi
        Yeni yıla Engelsiz Kafe'de 'merhaba' dediler
        Yeni yıla Engelsiz Kafe'de 'merhaba' dediler