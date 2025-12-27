Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

        AYŞE YILDIZ - Suriye'deki bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahisi ünitesi sorumlusu doktor Tarık Jabban, bomba veya şarapnel parçalarından yaralanan çok sayıda yanık vakasına müdahale ettiklerini belirterek, "Yanık tedavisindeki tecrübelerimizin gelişmesine Türkiye katkı sağlıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Suriye'deki bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahisi ünitesi sorumlusu doktor Tarık Jabban, bomba veya şarapnel parçalarından yaralanan çok sayıda yanık vakasına müdahale ettiklerini belirterek, "Yanık tedavisindeki tecrübelerimizin gelişmesine Türkiye katkı sağlıyor." dedi.

        Jabban, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen sağlık kongresinde, AA muhabirine, Şam'da bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahi ünitesinde görev yaptığını söyledi.

        Yanık vakalarının tedavisinin zorlu olduğunu ve uzun süreç gerektiğini dile getiren Jabban, "Hastanemizde hem sivillerden hem askeri personelden şarapnel parçaları veya bomba yaralanmalarıyla gelen birçok vakaya müdahale ettik. Yanık tedavisindeki tecrübelerimizin gelişmesine Türkiye katkı sağlıyor. Bu alanda Türkiye çok başarılı olduğu için tedavi ve sonrası için tecrübelerinden faydalanıyoruz." diye konuştu.

        - "Yanıklar, oldukça uzun süreçlerden sonra tedavi edilebiliyor"

        Antalya'daki sağlık kongresinde edindiği tecrübenin ülkesindeki yanık vakalarının tedavisine katkı sunacağına değinen Jabban, yanık kongresi komitesine ve Türk hükümetine teşekkür etti.

        Jabban, Suriye'de ülke içerisinde kara yolu ulaşımının zor olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Bundan dolayı hastaların transferi konusunda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bazen malzeme sıkıntısı da oluyor. Yanığı tedavi etmek zaten zor, ulaşım ve malzeme sorunu daha da zorlaştırıyor. Yanıklar, oldukça uzun süreçlerden sonra tedavi edilebiliyor. Biz sadece yaraların tedavisine odaklanabiliyoruz. Yanık vakaları aslında yaranın tedavisiyle sınırlı değil, hastanın sosyal ve psikolojik açıdan da rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu konularda biz çok gerideyiz, umarım bu alanlarda da gelişme kaydederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok

        Benzer Haberler

        İnme sırasında yapılan yanlış müdahaleler hayati riski artırıyor
        İnme sırasında yapılan yanlış müdahaleler hayati riski artırıyor
        Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor
        Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor
        Aşık Murat Çobanoğlu Parkı hizmete açıldı
        Aşık Murat Çobanoğlu Parkı hizmete açıldı
        Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce havaya savruldu
        Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce havaya savruldu
        Kalbi 4 dakika duran 85 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Kalbi 4 dakika duran 85 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke
        Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke