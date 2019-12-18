Bebeği için organik oyuncak yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, kadınlar için örgü bebek atölyesi açtı. Bebeğine organik oyuncaklar yapmak için kursa katıldığını ifade eden 4 aylık hamile Fatma Gülen, “Bebeğimin plastik oyuncaklarla oynamasını istemiyorum. Daha çok doğal ve kendi el emeğim göz nurum ile ürettiğim anlamlı oyuncaklarla oynasın istiyorum” dedi.

Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi’nde başlayan Örgü Bebek Atölyesi’ne 15 kadın katılıyor. Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi’nin ücretsiz sunduğu atölye çalışmalarında kadınlar uzman eğitimciler tarafından örgü bebek yapımını öğreniyor. 6 ay boyunca sürecek Örgü Bebek Atölyesi, haftada altı saat olarak gerçekleşiyor. Çalışan kadınlar da hafta sonu Örgü Bebek Atölyesi’nden yararlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’nda tahsis edilen stantta kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayabilecek.



"Eğlenceli bir ortam var"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi yöneticisi Saliha Özdemir İpek, “Proje, beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi ile karşılandı. Hedefimiz kadınlarımızın evlerinde de aile bütçelerine katkı sağlayabildikleri bir iş alanı sağlamak. Yapılan çalışmaların satışı da söz konusu olacak. Kadınlarımıza destek olmaya çalışacağız” dedi.

Örgü Bebek Atölyesi kursiyerlerinden Sevil Karadan ise, “Kurs süresince çok güzel işler ortaya çıkacağına eminim. Kursumuz çok güzel geçiyor. Eğlenceli bir ortam var. Değişik figürler öğreniyoruz” diye konuştu.

Örgü Bebek Atölyesi’ne kızı ile birlikte katıldığını ifade eden Dilek Kaya da, “Buraya katılma amacım hem ev bütçesine destek olmak hem de lösemi hastası çocuklara oyuncaklar yapmak. Strese birebir gelen bir aktivite. Ev hanımlarına da buradan sesleniyorum, evde oturmayın bu tarz kurslarla ailenize katkı sağlayın” ifadelerini kullandı.



"Güzel eserler ortaya çıkacak"

Kursiyer Kadriye Esenoğlu, uzun zamandan beri örgü bebek kursu araştırdığını ve Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir kurs açtığını duyunca çok memnun olduğunu ifade etti. Esenoğlu, “İnşallah çok güzel eserler ortaya çıkaracağız. Aynı zamanda örgü yapmanın Alzheimer’ı önlemeye de çok faydası var” dedi.

Bebeğine organik oyuncaklar yapmak için kursa katıldığını ifade eden 4 aylık hamile Fatma Gülen, “Bebeğimin plastik oyuncaklarla oynamasını istemiyorum. Daha çok doğal ve kendi el emeğim göz nurum ile ürettiğim anlamlı oyuncaklarla oynasın istiyorum” şeklinde konuştu.

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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