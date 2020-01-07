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Alanya ve Demre’de kapanan yollar açılıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Doğu ve Batısında, yağış ve fırtına sonrası yollarda meydana gelen heyelan ve düşen taşlara müdahale etti. Ekipler, Alanya ve Demre'de kapanan yolları açtı mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Alanya ve Demre’de kapanan yollar açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın Doğu ve Batısında, yağış ve fırtına sonrası yollarda meydana gelen heyelan ve düşen taşlara müdahale etti. Ekipler, Alanya ve Demre’de kapanan yolları açtı mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Antalya’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına Alanya merkezi ve kırsalında da hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kırsal mahalle yollarında heyelan, yollara taş ve kayalar düşerken, bazı yerlerde de yağmurun tahliyesini sağlayan büzler taş, toprak ve ağaçlar nedeniyle tıkandı. Alanya Hizmet Birimi, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale etti. Gece gündüz çalışan ekipler, başarılı bir çalışmayla yolları araç trafiğine açtı, sorunları ortadan kaldırdı. Bıçakçı, Ak Köprü yolu, Uğurlu Akçatı yolu ve Alanya Gazipaşa yolunun Aydap mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan yollar ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede açıldı. Ayrıca Dimçayı Uzunöz mevkiinde yola düşen taş ve kayalar kepçeyle kaldırıldı. Çamlıca Mahallesi’nde derenin taşmasıyla yol çöktü. Ekipler bölgede gerekli tedbirleri aldı. Obaalacami, Hocalar ve Gümüşkavak mahallelerinde aşırı yağışlar sonrası tıkanan büzler ve yağmur giderleri ekiplerin gece gündüz çalışmasıyla açıldı ve yoldaki trafik güvenli hale getirildi.

Karla mücadele devam ediyor
Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Kuşyuvası, İmamlı, Özvadi Ermenek bağlantı yolu ve Taşatan bölgesinde karla mücadele çalışması yapılıyor. Alanya Hizmet Birimi kırsal alan ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kuşyuvası ve Taşatan mevkiindeki ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışıyor. İki ayrı ekiple sürdürülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor.
Öte yandan Alanya Özvadi Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Hastalanan eşini hastaneye götürmek isteyen Mahmut Bayır adlı vatandaş aracıyla yolda mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yardım isteyen vatandaş için ekipler seferber oldu. Büyükşehir ekipleri yolu açarak mahsur kalan vatandaşı kurtardı aracını kardan çıkardı. Mahmut Bayır kendisine yardım eden Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin batısında da aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Demre’de sorumluluk alanında bulunan Kapaklı, Çevreli ve Üçağız grup yolunda ve yağış sonrası kopup yola düşen kayaları temizledi. İş makinalarıyla kayaları kaldıran ekipler yolu güvenli hale getirdi. Çalışmalar sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

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