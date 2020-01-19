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Başkan Tütüncü: “Hedef olmazsa başarı da olmaz”

İHA

Başkan Tütüncü: “Hedef olmazsa başarı da olmaz”

Gençlik Buluşmaları kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, hayatını hedeflerle şekillendirdiğini belirterek, “Hedef olmazsa başarı da olmaz. Sizlerde kendinize bir hedef koyun. Koyduğunuz hedefe ulaşmaya çalışın” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin eğitim projesi olan ‘Kepez Gençlik Buluşmaları’ kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonundaki buluşmada Başkan Tütüncü, gençlerle sohbet ederek, onların istek ve dileklerini dinledi. Her hafta Antalya’nın farklı okullarında bu ülkenin geleceği olan binlerce gençle bir araya geldiklerine değinen Başkan Tütüncü, “Çünkü biz gençlerimizi çok önemsiyoruz, gençler bizim için çok önemli. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, yarınlarısınız. Lise yıllarınızı iyi değerlendirin. Burada kurduğunuz dostluklar, arkadaşlıklar çok önemli. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeye ve geleceğe taşımaya gayret edin“ diye konuştu.

"Benim hayatım Kepez’de geçti"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından sorucevap bölümüne geçildi. Bir öğrencinin “Neden Kepez?” sorusuna Başkan Tütüncü, “Benim hayatımın çok uzun yılları Kepez’de geçti. Ben 5 yaşından beri Kepez’de yaşamaktaydım. Şartlar onu getirdi, kader ağlarını nu şekilde ördü. Ve 3 dönemdir Kepez’de hemşehrilerime hizmet etme imkanımız oldu“ dedi.

"Hayat devam ettikçe, hedefler bitmez"
Bir öğrencinin “Gelecek hedefleriniz nelerdir?” sorusuna, “Hayat devam ettiği sürece hedefler bitmez. Hayat devam ediyorsa yeni hedeflerde vardır. Her yeni gün bize yeni şeyler getiriyor. Uzun süreli hedefler koymak, yürüdüğünüz yolda çok önceden planlar yapmak bunlar çok önemli. Belediye başkanı olmayı, belediye başkanı olarak bu şehre hizmet etmeyi ortaokulun 2. sınıfında istemiştim. Neden istiyordum. Çünkü etrafıma baktığımda bu şehirde yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. İyi şeyler yapılmalıydı. Baktım bunu kimse yapmıyor. İyisi mi ben yapayım ve bu şehre belediye başkanı olayım dedim. Hayatımı da bu hedefime göre şekillendirdim. Hukuk Fakültesini tercih ettim, çünkü belediye başkanı olduğumda işimi kolaylaştıracaktı. Hukuk Fakültesi okurken, belediye başkanlarını, belediye başkanlarının yaptığı çalışmaları sürekli takip ettim. Burada bir başarı hikayesi yazdıysak bunun arkasında çok derin bir emek var. Nerede bir başarı hikayesi görürseniz. Bilesiniz ki arkasında çok büyük bir emek ve çok büyük bir gayret vardır. Önemli bir hedefin gerçekleştirilmesi vardır. Sizlerde kendinize bir hedef koyun. Koyduğunuz hedefe ulaşmaya çalışın” diye konuştu.

Kepez’in başarı hikayesi
Başkan Tütüncü’ye “Sizin döneminizde Kepez çok büyük ilerleme kaydetti. Şuanda Kepez’e, Kepez deniliyor ise bunun mimarı siz ve ekibinizdir. Bu gelişim ve değişimler sürecinde hangi zorluklarla karşılaştınız?” sorusu da iletildi. “Bir yerde başarı varsa, bilesiniz ki orada da çok farklı zorluklarla mücadele ve emek vardır. Yürüdüğümüz yol dikensiz bir gül bahçesi değil” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Yürüdüğümüz yolda pek çok engeller ve zorluklar var. Sevgiyle, azimle, gayretle ve kararlıkla çalışmasını bilmek lazım. Hedefe giderken önümüze engeller çıktı, hedef değiştirdik, makas değiştirdik. Hedeflerimize farklı şekilde ulaşmaya çalıştık. Ancak, inancımızı ve umudumuzu asla yitirmedik. Ufkumuzu karartmadık, gayret ettik çabaladık. Bir yolda inançla azimle yürürseniz hedeflerinize ulaşırsınız. Bir de arkanıza halkın sevgisini alırsanız, Allah’ın hoşuna gidecek işler yaparsanız bütün yollar açılıyor. Bugün Kepez’de bir başarı hikayesi varsa, bu hikayenin adı budur işte” dedi.

Ağustos Böceği ve Karınca hikayesini anlattı
Bir öğrencinin gelecekte iş bulabilme konusunda kaygıları olduğunu belirtmesi üzerine de Başkan Tütüncü, “Her gün bana onlarca kişi iş için müracaat ediyor. Kimi her ne iş olursa yaparım derken, kimileri de üniversite mezunu olmasına rağmen kendisini hiçbir şekilde yetiştirmemiş oluyor. Birilerinin sizi tercih etmesi için bir sebep olmalı. Bugün bir işsizlik sorunundan bahsediliyor. İşsizlik sorununun temelinde niteliksizlik ve donanımsızlık var. Antalya’da işçi bulamadığı için vardiya sayısını azaltan onlarca işletme tanıyorum. İş arayan iş bulamıyor, işçi arayanda işçi bulamıyor. Bir mesleğiniz varsa ve mesleğinizde ayırt edici özelliğiniz varsa, işsiz kalmıyorsunuz“ diyerek, gençlere La Fontaine masallarından Ağustos Böceği ve Karınca hikayesini anlattı. Soruları tek tek cevaplayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının sonunda öğrencilerin Kepezle ilgili istek, dilek ve şikayetlerini belediyenin 0555 024 07 07 nolu whatsapp ihbar hattına bildirmelerini istedi.

ANTALYA

19 Ocak 2020 Pazar

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