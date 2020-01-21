Antalya’daki sazlık yangını kontrol altına alındı 1500 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında kullanılmayan bir depo ve ahır yandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yamansaz bölgesinde çıkan yangında 1500 dönümlük alan zarar gördü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz Gölü bölgesinde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru ve sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yer yer sulak alanların olduğu gölün büyük bölümünde etkili olan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1 araç, 100 personelle müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 arazöz de söndürme çalışmalarına katıldı. Yanan seranın olmadığı yangında bir depo ve ahır zarar gördü. 1500 dönümlük alanın etkilendiği bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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