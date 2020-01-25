Filenin Akrepleri Mardin’den galip döndü

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı, ligin 15’inci haftasında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşı karşıya geldi.

Mardin Artuklu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 1525 kazanan Berlin Döner Antalyaspor, ikinci sette de rakibine şans vermedi ve 1725’lik skorla 20 öne geçti. Son sette de 2125’lik skorla gülen taraf Filenin Akrepleri oldu. Bu sonuçla Berlin Döner Antalyaspor, salondan 30 galip ayrılarak son 9 maçının 7’sini kazanmış oldu. Filenin Akrepleri 28 Ocak Salı günü Antalya Spor Salonu’nda Kahramanmaraş Elbistan takımını konuk edecek.

ANTALYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:21

YATSI 19:38

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