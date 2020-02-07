Kaş’ta Futsal Halk Turnuvası

Antalya'nın Kaş ilçesinde futsal (salon futbolu) turnuvası düzenleniyor.

Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Futsal Halk Turnuvası’yla ilgili son başvuru ve fikstür tarihi 7 Şubat, başlama tarihi ise 10 Şubat olarak açıklandı. Kaş Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek turnuvada 24 takım yer alacak. Sağlık ve emniyet tedbirleri alınarak oynanacak karşılaşmalar, 6 takımlı 4 grupta lig usulü başlayacak. Grup maçlarının ardından eleme usulüne geçilecek. Gruplardan ilk 4 takım bir üst tura yükselecek. Milli ve profesyonel futbolcular takımlar arasındaki güç dengesini ve mücadele direncini etkileyebileceğinden turnuvada doğabilecek olumsuzlukları önlemek için faal, milli ve profesyonel sporcular turnuvada oynatılmayacak.

ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.