TGF Türkiye Golf Turu´nda 3'üncü ayak başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu´nun 3'üncü ayak müsabakası, Antalya Belek'te başladı.
Mücadelede, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Alanya Bahçeşehir´den 9´u kadın 21 sporcu sahaya çıktı. Gloria Golf Sahası´nda oynanan müsabakaların birinci raundunun ardından erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç 73 (+1) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Kadirhan Yener 75 (+3) gross skorla ikinci, yine National AGGA'dan Orkunhan Kaplan 78 (+6) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.
Kadınlar grossda National BGK´dan Petek Peker 72 (par) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 73 (+1) gross skorla ikinci sırada bulunurken, National BGK'dan Ayşe Demir ile Kemer Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş 80'er (+8) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.
TGF Türkiye Golf Turu´nun 3'üncü ayak mücadelesinin ikinci raundu 15 Şubat'ta Gloria Golf Sahası´nda devam edecek.
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