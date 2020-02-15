Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak sürüyor

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakasında ikinci raunt sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakası Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde devam ediyor. Turnuvada, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın, toplam 21 sporcu mücadele ediyor.

Gloria Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların ikinci raundunun ardından erkekler gross'ta National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 147 (+3) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Kadirhan Yener 154 (+10) gross skorla ikinci, yine National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 156 (+12) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Kadınlar gross'ta Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 147 (+3) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 148 (+4) gross skorla ikinci sırada bulunurken, İGGA'dan Irmak Koyuncu ile Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir 161'er (+17) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadelesinin final raundu, 16 Şubat'ta Gloria Golf Sahası'nda oynanacak müsabakanın ardından sona erecek.



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