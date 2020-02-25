Lise öğrencisi Berat'ın ölüme gidişi kamerada Lise son sınıf öğrencisi Berat'ın (18) öldüğü trafik kazasındaki çarpışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya'da motosiklet üzerinde yolcu durumdaki 18 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan trafik kazasındaki çarpışma anı, kazaya karışan araçtaki gençlerden birisinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaza, dün gece 00.45 sıralarında Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslamlar Mahallesi Akbel istikametinden Yeşilköy istikametine seyir halinde olan A.E.(21) kontrolündeki 07 F 6779 plakalı otomobil, şerit ihlali yaptı. Otomobil bu sırada karşı yönden gelen Yusuf Can Çelik'in kontrolündeki 07 SFB 79 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Çelik ve motosiklette yolcu olarak bulunan Berat Çetin (18) yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



Öğretmen baba oğlunu morgdan aldı

Bugün sabah saatlerinde ise gencin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesini almaya sınıf öğretmeni babası Levent Çetin ile yakınları geldi. Son derece üzgün olan baba ve yakınları, gencin cenazesini alırken gözyaşı döktü. Oğlunun cenazesini tabuta koyan acılı öğretmen, ardından taziyeleri kabul etti.

Kaş Merkez Lisesi son sınıf öğrencisi Berat Çetin’in cenazesinin memleketi Uşak’ta toprağa verileceği öğrenildi.



Kaza anı cep telefonu kamerasında

Öte yandan kazanın oluş anının çekildiği bir video sosyal medyada yayınlandı. Olaydan saniyeler önce kazaya karışan 07 F 6779 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan bir gencin cep telefonuyla video çekerken, sürücü A. E.’nin bir otomobili sollayıp geçtiği sırada karşıdan gelen motosiklete çarptığı görülüyor.

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