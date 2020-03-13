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Antalya'da yatlar, turizm sezonuna hazırlanıyor

DHA

Antalya'da yatlar, turizm sezonuna hazırlanıyor


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)TÜRKİYE'nin önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde, kışın karaya çekilen yatlar, yeni turizm sezonuna hazırlanmaya başlandı. Havanın ısınması ve 2020 yılı turizm sezonunun yaklaşması dolayısıyla yatların bakımı yapılırken, Çayağzı Limanı bölgesinde yatların bulunduğu alanlar şantiyeye döndü.
Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki alanlara çekilen yatların öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Daha sonra yatların eskiyen boyaları yakılarak, kazınıyor. Eskiyen ve çürüyen ahşap bölümler ise yeni tahtalarla değiştiriliyor. Kazınan bölümler zımpara ile temizleniyor. Yatların alt bölümlerindeki açılan tahta araları 'kalafatlama' denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar sonra macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler, yağlı boyayla boyanıyor. Yatların suyla temas etmeyen üst bölümleri, zımparalanarak, önce eski verniklerle ardından da makineyle temizleniyor. Temizlenen bölümlere yeni vernik çekiliyor. Bu sayede yatın tüm bölümleri yenileniyor. Bazı yatlarda da boy büyütme çalışması yapılıyor. Yeni sezon öncesi farklı boyutlarda yeni yatların yapımı gerçekleştiriliyor. Demre'nin Çayağzı Limanı bölgesinde yatların bulunduğu alanlar, çalışmalar nedeniyle şantiyeye döndü.
Çayağzı bölgesinde karaya çekilen, günübirlik tur ile mavi yolculuğun yapıldığı yaklaşık 90 yatın sahibi olan yat ustaları, yoğun çalışıyor. Yenilenen ve bakımı yapılan yatlar, nisan ayı başından itibaren Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturulacak. Tüm yatlar, mayıs ayı başında denize indirilmiş olacak.
'GELİN GİBİ SÜSLEYİP, HAZIRLIYORUZ'
İlçede çalışan ve nadir bulunan kalafat ustası Ercan Altan, "Buna kalafatlanma denir. Her yıl bunu yaparız. Bu aralara kalafatı yaparız. Tekne su almaz. Bunun üzerine macun yapılır" dedi. 
Teknesini yeni sezona hazırlayan yat kaptanı Mehmet Kucur da "Kasım ayı itibarıyla teknelerimizi karaya çektik. Şimdi de sezon yaklaştığı için bakımlarına başladık. Çürük olan yerlerini değiştirdik. Gereken yerlerini zımparaladık. Macun yaptık. Vernik yapılacak yerlere vernik yaptık. Sezona bir gelin gibi süsleyip, hazırlıyoruz. Zamanı gelince denize indireceğiz" diye konuştu.
Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da "Geçen yıl kasım ayında sezonumuzu kapattık. Teknelerimizi karaya çektik. Yeni sezonumuz için teknelerimizin bakımını yaptık. Dünya cenneti Kekova bölgesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah iyi bir sezon geçer" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-03-13 09:24:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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