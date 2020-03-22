Mikroplar kırılsın diye, madeni paraları fırına sürüyor



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da esnaf Sedat Kızıl, koronavirüsle mücadele kapsamında dükkanından hortum çekerek sokağa lavabo koydu. Lavabonun üzerine 'Suya sabuna dokunuyoruz' yazarak sokaktan geçenleri el yıkamaya teşvik eden Kızıl, müşteriye verdiği madeni paraları ise elektrikli fırında bir süre bekletiyor. Kızıl, sıcaklığın mikrobu kırdığı için böyle bir yöntem uyguladığını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oyuncak satan esnaf Sedat Kızıl, koronavirüsten korunmak için bol bol el yıkanması yönündeki uyarılar üzerine iş yerinden çektiği hortumla sokağa lavabo koydu. Kızıl, sokaktan geçenlerin ve mahalle sakinlerinin ellerini yıkamaları için lavaboya sıvı sabun koyarak 'Suya sabuna dokunuyoruz' yazısı astı. Koronavirüs önlemi bu kadarla kalmayan Sedat Kızıl, madeni paraları dezenfekte etmek için elektrikli fırına koyuyor. Kızıl, bu sayede dezenfekte edilmiş para üstünü müşteriye veriyor.

Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından zor günler geçirildiğini anlatan Sedat Kızıl, herkesin önlem alması gerektiğini söyledi. Kızıl, "Bana ve komşuma gelen müşteriler oluyor. Çok sayıda kargo geliyor. Dezenfektan kullanamayan ve sürekli elini yıkamakta zorlanan insanlar oluyor. Lavaboyu sokağa çıkaralım, hep beraber bunu kullanalım dedim. Buradaki düşüncemiz sadece virüsle topyekûn mücadele etmek. Sağlıklı günler olması için her şey yapmamız gerekiyor" dedi.

4-5 GÜNDE 6 ŞİŞE SABUN BİTTİ

Lavaboyu 4-5 gün önce sokağa koyduklarını belirten Sedat Kızıl, "Bugün itibarıyla 6'ncı sabunu koyduk. 6 şişe sabun 4-5 günde bitti. Vatandaşların tepkileri olumlu. Suyun ve sabunun parası hiç önemli değil. Önemli olan sokaktaki herkesin sağlıklı, ellerinin temiz olması. Bu çeşmeyi geçici olarak düşünmüştük, ama sanırım bu çeşme burada kalacak. Bir usta çağırıp çeşmeyi sil baştan yeniden yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

MÜŞTERİYE FIRINLANMIŞ PARA VERİYOR

Madeni paraları da fırına sokup, bir süre beklettiğini söyleyen Kızıl, "Paralarımızı fırınlayıp piyasaya sürüyoruz. Müşteriden aldığım ve müşteriye verdiğim parayı sterilize edebilmek için paraları fırına koyuyorum. Sıcaklığın virüsü kırdığı düşüncesiyle bu fikir aklıma geldi. Ne kadar doğrudur bilmiyorum, ama virüsten korunmak için elimden geldiğince mücadele ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-03-22 15:15:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.